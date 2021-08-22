Eski Afgan subay ve futbolcu oğlunun Taliban uyarısı: ‘Bu bir PR hilesi’

İngiltere'de profesyonel futbol oynayan ilk Afgan futbolcu Maziar Kouhyar, eğer ülkesine dönerse Taliban'ın onu Kabil'deki stadyumda idam etmesinden korkuyor. Maziar'ın babası Karim ise, Taliban'ın modernleştiği iddialarının yalan olduğunu "Kadınlara ve kızlara saygı göstermeyecekler" dedi.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere’de Hereford forması giyen Afgan futbolcu Maziar Kouhyar, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesinden sonra yaşadığı endişe hakkında açıklamalarda bulundu. Kouhyar, 1999’da Taliban rejiminden kaçan ailesiyle birlikte mülteci olarak İngiltere’ye geldi. 55 yaşındaki babası Karim, Afganistan Taliban tarafından işgal edilmeden önce orduda subaydı. Sonra BM’de siyasi işler subayı olarak göreve geldi. Ülkenin ve altyapısının gelişmesine yardımcı olan Karim, NATO’nun kültürel danışmanıydı. Aynı zamanda İngiliz birliklerine Afganistan’ın ana dili Farsça’yı öğretti.

SAKALI UZUN OLMADIĞI İÇİN TUTUKLANDI

Babasının Afganistan’da hain olarak görüldüğünü söyleyen Maziar, “Babam işbirlikçi olarak görülüyor ve ben dahil ailemin her biri idam edilme tehdidi altında. Şu an saklanan akrabalarımız var. Taliban 2021’de medeni insanların değerlerine karşı. Şort giymem bile sorun olur. Babam biz kaçmadan önce sakalı yeterince uzun olmadığı için tutuklandı” ifadelerini kullandı. Artık Milli Takım forması giymediğini söyleyen Maziar, “Üç yıl önce Filistin ile Kabil’deki dostluk maçı vardı ve oynamak istemedim. Ülkeye geri dönme riskini almak çok tehlikeliydi çünkü Taliban pusuda bekliyordu” dedi.

“DÜN GECE İKİ KADINI…”

Ailesiyle birlikte Birmingham’da yaşayan Maziar, Afganistan’da son dönemde gerçekleşen olaylar için endişeleniyor. Baba Karim’in kardeşlerinden biri Taliban tarafından öldürülürken, yaşananlar hakkında şu sözleri söyledi: “Lola ve Sam, Kabil’deki bir kadından Zoom üzerinden Farsça dersleri alıyorlar ve dün gece Taliban arkadaşının evini bastı. İçeride kaç kadın olduğunu öğrenmek istediler ve gece kalmalarına izin verilmediğini söyleyerek ikisini dışarı çıkardılar. Kızları evlerine götürdüler. Bu, Taliban’ın kadınlara normal davranacağını iddia etmesinden bir gün sonraydı. Ancak ne yazık ki bu, onların İslam anlayışından ibaret.”

“Kadınlara ve kızlara saygı göstermeyecekler. Bu bir PR hilesi. Yabancı güçler çıkana kadar birkaç kadını üst düzey pozisyonlara atayacaklar. Sonra eski yöntemlerine dönecekler. Amerikalılar ve İngilizler için çalışanların affedileceği iddiaları da doğru değil. Orada olsaydım beni hemen vururlardı.”

“ERKEKLER VE KADINLAR EŞİT OLARAK DOLAŞIYORDU”

Maziar Kouhyar’ın annesi Latifa Afganistan’da yaşarken öğrenci bir eczacıydı. Ancak Taliban yönetimi devraldığında üniversitesini kapattılar ve kadınların eğitim almasını yasakladılar. O zamandan beri Birleşik Krallık’ta kurslara katıldı ve çocuk bakımı çalışanı oldu.

Maziar, babası Afganistan’da çalışırken ülkesini şöyle hatırlıyor: “Gerçekten ilerleme kaydedildiğini görebiliyordunuz. Hastaneler, klinikler, okullar, yollar inşa etmişlerdi ve erkeklerle kadınlar sokaklarda özgürce ve eşit olarak dolaşabiliyordu.”