Eski Beşiktaşlı Mensah’tan Arda Güler’e övgü: Brezilyalı veya İngiliz olsaydı…

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçı olan Hull City mücadelesinde oyuna 60. dakikada giren Arda Güler, taraflı tarafsız yine herkesin övgüsünü kazandı.

87. dakikada tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta sol ayağıyla enfes bir şut çeken Arda, kaleciyi çaresiz bırakıp Hull City filelerini havalandırdı.

Maçın ardından eski Beşiktaşlı Bernard Mensah, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Eğer Arda Güler, Brezilyalı veya İngiliz olsaydı onu 100 milyon Pound’a satarlardı” ifadelerini kullandı.

Mensah’ın tweeti binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

If Arda Guler was Brazilian or British they would have sold him for 100m pounds ..

— Bernard Mensah (@oliver_mens) July 10, 2022