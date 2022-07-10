Eski Beşiktaşlı Mensah’tan Arda Güler’e övgü: Brezilyalı veya İngiliz olsaydı…

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler, Hull City maçında attığı şık golle yeni sezon öncesi yine kalitesini gösterip izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Eski Beşiktaşlı Mensah da tweet atarak Arda'ya övgüde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçı olan Hull City mücadelesinde oyuna 60. dakikada giren Arda Güler, taraflı tarafsız yine herkesin övgüsünü kazandı.

87. dakikada tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta sol ayağıyla enfes bir şut çeken Arda, kaleciyi çaresiz bırakıp Hull City filelerini havalandırdı.

Maçın ardından eski Beşiktaşlı Bernard Mensah, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Eğer Arda Güler, Brezilyalı veya İngiliz olsaydı onu 100 milyon Pound’a satarlardı” ifadelerini kullandı.

Mensah’ın tweeti binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

If Arda Guler was Brazilian or British they would have sold him for 100m pounds .. — Bernard Mensah (@oliver_mens) July 10, 2022

ACUN ILICALI’DAN DA ÖVGÜ

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı da maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Ilıcalı da Arda’ya övgüde bulunarak, “Arda Güler, Türk futbolunun geleceği. Attığı her gol bizi mutlu eder. Maç bizim için manevi değeri yüksek bir maçtı. Bu maçta Arda’nın gol atması da önemliydi benim için” ifadelerini kullandı.