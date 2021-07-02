Eski bir bankacının 4830 farklı planı ve İtalya’nın şampiyonluk umutları: Gianni Vio

EURO 2020’ye Türkiye galibiyeti ile başlayan ve çeyrek finalde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanan İtalya, hızlı ve hücum futbolu sayesinde tüm futbolseverlerin beğenisini kazanmış durumda.

Futbol tarihinde katı savunmasıyla ünlü İtalyanlar, Roberto Mancini yönetiminde EURO 2020’ye hücum gücüyle damga vururken, işleyen çarkın arka planında başka bir isim var; duran top ustası Gianni Vio. İtalya’nın duran toplarda uyguladığı ve rakipleri şaşkına çeviren ilginç taktiklerin arkasında, 4830 farklı plana sahip olduğu iddia edilen Gianni Vio var.

Eski bir bankacı olan 66 yaşındaki İtalyan, Leeds United, Brentford ve Milan gibi kulüpler başta olmak üzere 20 yıllık kariyerinin ardından emeklilik günlerini yaşarken, şimdilerde İtalya’nın EURO 2020’deki yol göstericisi konumunda. Gianni Vio’nun The Athletic ve The Sun’da yer alan ilham verici hikayesini sizler için derledik…

DURAN TOP TEZİ VE İLHAM VEREN İKİZLER

Vio antrenörlük kurslarını tamamlarken, ‘Set oyunu: 15 gollü forvet’ isimli bir tez yazdı ve daha sonra yazdığı ‘Ekstra Yüzde 30’ adında bir kitabında bu konuya değindi. Vio, tüm bunları Venedik’teki Unicredit’te bir memur olarak çalışırken başardı. Çalışmalarını, Serie D takımı Quinto di Treviso’daki zamanlarından ve özellikle takımdaki ikiz futbolculardan ilham alarak yaptı.

Vio, stratejik olarak kimsenin ayırt etmeyi başaramadığı kardeşlere, serbest vuruş kullanılacağı zaman kalecinin karşısında durmalarını ve sadece gözlerinin içine bakmalarını söylerdi. Bu taktik, hangisinin topa vuracağını tahmin edemeyen savunmacıları sinirlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalecilere de endişe verirdi.

Vio, bir Venedik gazetesine verdiği röportajda taktikleriyle ilgili şu yorumu yapmıştı: “Tek söyleyeceğim, sahip olduğunuz oyuncuları analiz etmeniz ve onların yeteneklerine uygun çözümler bulmanız gerektiği. Oyunu okuyabilen çok özel oyuncular var. En üst düzeyde aklıma Sergio Ramos geliyor. Topu nereye koyarsanız koyun, sonunu getirmenin bir yolunu bulacağına bahse girebilirsiniz. Set oyununu tamamlamak söz konusu olduğuna zamanlama en önemli şeydir.”

ZENGA’DAN GELEN MAIL

Efsane kaleci Walter Zenga, 2005’te Sırp ekibi Kızıl Yıldız’ın teknik direktörü olduğunda, masasında Vio’nun psikolog Alessandro Tettamanzi ile birlikte yazdığı kitabı vardı. ‘Ekstra Yüzde 30’ kitabının adı, Vio’nun bir takımın set oyunları sayesinde kendisini ne kadar geliştirebileceğine dair inancının yüzdesini tarif ediyor. Vio, bu durumu ‘bir forvete daha sahip olmak’ şeklinde açıklıyor. İtalyan efsane Zenga, kitabı bir nefeste bitirdikten sonra Vio ile mail üzerinden iletişime geçti ve fikir alışverişinde bulundu.

Sonrasında Al-Ain’de bir iş bulan Zenga, oyuncularına 20 günlük set oyunu eğitimi vermesi için Vio’yu Birleşik Arap Emirlikleri’ne davet etti. Ardından, eski Inter kalecisine Serie A ekibi Catania’dan teklif geldiğinde, Vio’nun da teknik ekibine katılması için ısrarcı oldu. Athletic’e konuşan Zenga, Vio hakkında şu sözleri sarf etti: “Yalnızca benim gibi bir deli, Serie A’daki ilk işini aldığında bankada çalışan ve amatör şekilde koçluk yapan birinin kendisiyle olmasını isterdi. Gianni perşembe günleri gelir, pazar günleri ayrıldı. Bu çılgınlıktı.”

Metodología de entrenamiento de las acciones a balón parado de Gianni Vio: Gianni Vio es entrenador específico de ABP. En la Fiorentina (que podemos ver en las imagenes), consiguió que el equipo anotara 30 de sus 72 goles mediante la estrategia: https://t.co/rFtxmLztPk pic.twitter.com/nvAm6tMJSQ — AFOPRO (@academia_afopro) November 14, 2017

‘ŞORT İNDİRME PLANI BANA AİT DEĞİL’

Zenga şaşırtıcı şekilde bu hamlesinde başarılı oldu. Catania’nın lig boyunca attığı 44 golünün 17’si (yüzde 38.6), küme düşmekten kurtuldukları sezonda set oyunlarından geldi. Hatta Napoli karşısında alınan 3-0’lık galibiyette iki golün bu setler sayesinde gelmesi bütün ülkenin dikkatlerini üzerine çekmesine neden oldu. Birkaç hafta sonra Torino’ya atılan gollerden birinde, dört Catania oyuncusu rakip kaleci önünde baraj kurdu. Hatta bir oyuncu şortunu indirdi. Vio ise bunun ona ait bir plan olmadığını söyledi.

EMEKLİLİĞE MOLA VERDİRTEN İTALYA SERÜVENİ

Zenga’nun gizli silahı, kısa süre içerisinde bütün ülkede ün kazandı. Florence ve AC Milan’da çalışan Vio, daha sonra ABD’de MLS takımlarından DC United’da ve İngiltere’nin Brentford ve Leeds United takımlarında danışman oldu. Vio’nun kitabı Zenga’nın masasına geldikten neredeyse 20 yıl sonra, bir bankacı olarak çalışmayı çoktan bırakan set oyunu uzmanı emekli oldu. Ancak İtalya’nın başarılı teknik direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 öncesinde Vio’nun bu başarılı denemelerini görmezden gelmedi ve geçen yıl temasa geçti.

Myös suorissa vapaapotkuissa yritetään kuvioiden avulla nostaa suoran laukauksen / kakkospallon onnistumistodennäköisyyksiä. Tuplamuuri häiritsemään maalivahtia, ylijuoksu ja liike blokin takaa kakkospalloille. pic.twitter.com/FHrdkN4ila — Miika Nuutinen (@MiikaNuutinen) June 26, 2021

Duran toplardaki set oyununa önem veren Mancini, direkt olarak Vio ile irtibat kurdu. Bologna’da buluşan ikili, kısa bir sohbetten sonra el sıkıştı ve Eylül 2020’de Vio’nun İtalya Milli Takımı macerası başladı. Vio’nun emeğinin meyveleri, geçen Eylül 2020’de Bosna Hersek’e karşı oynanan Milletler Ligi maçında açıkça görüldü. Lorenzo Insigne serbest vuruşu kullanmak üzereyken, İtalya’nın futbolcuları rakip barajın arkasına geçerek ikinci bir baraj oluşturdu. Ardından, Bosnalı oyuncuları daha da şaşırtan bir pozisyona geri döndüler.

ESKİ BİR BANKACININ VERDİĞİ UMUT

Zenga, “Mancini bunun yedi maçlık kısa bir turnuva olduğunu biliyor ve duran topla size yardımcı olabilir” diyerek, Vio’nun EURO 2020’de takıma katacağı katkıya dikkat çekti. 20 yıl önce Zenga’nın masasında otururken yolladığı basit bir e-posta sonrası ortaya çıkan hikayenin, bu şekilde gelişebileceğini kimse tahmin edemezdi. Zenga, yıllar önceki kararıyla İtalya’ya bugün Ciro Immobile veya Andrea Belotti dışında üçüncü bir forvet buldu. Vio hayatında hiç futbolcu olmamış, Venedik’in banliyösündeki Unicredit bankasında görevli biriydi. Ve eğer bu turnuvada başarı sağlanır ve Avrupa Şampiyonası kupasını 1968’den beri ilk kez İtalya’ya kazandırırlarsa, bunda eski bir bankacının büyük etkisi olacağı kesin.

Kaynaklar: The Athletic, The Sun