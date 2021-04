Eski dost Roberto Mancini İtalya’da ülke tarihine geçti! Rekor üstüne rekor…

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda İtalya deplasmanda Litvanya’yı 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.

47. dakikada Stefano Sensi ve 90+4’te penaltıdan Immobile kaydettiği gollerle kazanan İtalyanlar C Grubu’nda 9 puana ulaşırken teknik direktör Roberto Mancini için kariyerinin en efsane gecelerinden biri yaşandı.

İlk maçta Kuzey İrlanda’yı ardından da Bulgaristan’u aynı skorla mağlup eden İtalya’da Roberto Mancini çıktığı 30 maçta 21 galibiyet alarak ülke tarihinin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ismi oldu.

2013-2014 sezonunda Türkiye’de Galatasaray’ı 46 maç çalıştıran Mancini, İnter ve Zenit maceralarının ardından 14 Mayıs’ta İtalya Milli Takımı’nın başına getirilmişti.

O tarihten bu yana 30 maçta 70 puan toplayan 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam bu alanda da ülkesinin en iyisi olmayı başardı. İtalya’yı bambaşka bir kimliğe kavuşturan Mancini son 25 maçında yenilgi yüzü görmedi.



Stefano Sensi Scores from outside the box! Back in business pic.twitter.com/L0o8m9Kt1r

— Inter Worldwide (@interworldwide_) March 31, 2021