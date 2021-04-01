Eski dost Roberto Mancini İtalya’da ülke tarihine geçti! Rekor üstüne rekor…

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda İtalya deplasmanda Litvanya’yı 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.

47. dakikada Stefano Sensi ve 90+4’te penaltıdan Immobile kaydettiği gollerle kazanan İtalyanlar C Grubu’nda 9 puana ulaşırken teknik direktör Roberto Mancini için kariyerinin en efsane gecelerinden biri yaşandı.

ÜLKE TARİHİNİN EN İYİSİ OLDU

İlk maçta Kuzey İrlanda’yı ardından da Bulgaristan’u aynı skorla mağlup eden İtalya’da Roberto Mancini çıktığı 30 maçta 21 galibiyet alarak ülke tarihinin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ismi oldu.

2013-2014 sezonunda Türkiye’de Galatasaray’ı 46 maç çalıştıran Mancini, İnter ve Zenit maceralarının ardından 14 Mayıs’ta İtalya Milli Takımı’nın başına getirilmişti.

O tarihten bu yana 30 maçta 70 puan toplayan 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam bu alanda da ülkesinin en iyisi olmayı başardı. İtalya’yı bambaşka bir kimliğe kavuşturan Mancini son 25 maçında yenilgi yüzü görmedi.



Stefano Sensi Scores from outside the box! Back in business pic.twitter.com/L0o8m9Kt1r — Inter Worldwide (@interworldwide_) March 31, 2021

Mancini’nin 46’ıncı dakikada oyuna aldığı Stefano Sensi 47’de golü atarak perdeyi açtı.

Bulgaristan’ın ardından Litvanya’yı da 2-0 yenen Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, arka arkaya 7 dış saha maçında gol yemeyerek bir rekora daha imza attı. Bu anlamda bir önceki rekor, EURO 68’de takımı şampiyonluğa taşıyan Ferruccio Valcareggi yönetiminde, 1972-1974 arasında oynanan 5 maçta kırılmıştı.

EN YÜKSEK KAZANMA YÜZDESİNE SAHİP

Roberto Mancini Italya Milli takımı ile çıktığı 30 maçta kazandığı 21 maç ile kazanma yüzdesi en yüksek (%70) olan antrenör oldu. Mancini’yi efsane Italyan antrenör ve ayrıca futbolcu olan Vittorio Pozzo %66 ile takipte. Arrigo Sacchi ise %54 ile Pozzo’nun ardından üçüncü sırada.

İtalya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Roberto Mancini’ye 2026’ya kadar sözleşme yenileme teklifinde bulunmuştu. Galatasaray’ın başında 1 Türkiye Kupası alan Mancini, 2011-2012’de Premier Lig’de Manchester City ile şampiyonluk yaşamıştı. İtalya’da 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 tarihlerinde 3 sezon arka arkaya İnter’i şampiyon yapan Mancini bu yıl da Milli Takım’la kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

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‘TÜRKLER BİZİ TEDİRGİN EDİYOR’

EURO 2020’de Türkiye’nin rakibi olan İtalya, 11 Haziran 2021’de Milli Takımımızla karşı karşıya gelecek. İki takımın da yükselen grafiği futbolseverleri karşılaşma için heyecanlandırırken Mancini de daha önce görev yaptığı Türkiye için geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. İşlerinin kolay olmadığını söyleyen Mancini, “EURO 2020’deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde, Türkiye, İsviçre ve hatta Galler ile oynamak zor olduğu için bunu söyledim. Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ancak yine de bize sorun çıkaracaklardır. Türkiye EURO 2020 öncesi sadece beni değil tüm İtalya’yı tedirgin ediyor. Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.