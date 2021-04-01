Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Almanya’yı yıktı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ederken, gecenin sürprizine Kuzey Makedonya imza attı. Rusya’daki maçta Almanya ile karşılaşan Makedonya, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında eski Galatasaraylı forvet Goran Pandev’in golüyle 1-0 öne geçen Kuzey Makedonya, 63’te İlkay Gündoğan’ın penaltı golüne engel olamayınca skora 1-1’lik eşitlik geldi.

Dakikalar 80’i gösterdiği sırada Timo Werner bomboş pozisyonda topu ıskaladı ve Almanya’yı öne geçirme fırsatını tepti. Bu pozisyondan 5 dakika sonra eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Werner kadar cömert davranmadı.

Napoli’de forma giyen başarılı orta saha, kaleci Marc Andre ter Stegen’i mağlup ederek Kuzey Makedonya’ya 2-1’lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 6’ya yükselten Kuzey Makedonya, aynı puana sahip Almanya’nın önüne geçerek averajla ikinci sıraya yerleşti. Gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

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