Eski Fenerbahçeli Sergei Rebrov: ‘Rusya’ya karşı savaşacağım’

Ukrayna futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Sergei Rebrov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan ve Rusya bombardımanı altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor.

Sozcu.com.tr

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Eski futbolcu, iki hafta önce Ukrayna’ya dönerek Rusya’ya karşı savaşmayı planladığını açıklamıştı. İngiliz basınına konuşan Rebrov, ailesinin kuşatma altındaki Kiev’de hayatta kalmak için nasıl mücadele ettiğini ve telefonda yaptıkları konuşmaları anlattı.

Ocak 2003’te Fenerbahçe’nin Tottenham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Ukrayna Milli Takımı ile oynadığı 75 maçta 15 gol atan Rebrov, kendisini destekleyen eski takım arkadaşlarına da teşekkür etti:

“Annem ve babam Kiev’de. Babamın sağlık sorunları var. Her gün herkes gibi yer altındaki sığınaklara gitmek zorunda kalıyorlar. Onları her gün arıyorum ve birlikte dua ediyoruz. Umarım tüm bunlar yakında sona erer.”

SHEVCHENKO İLE PARLAMIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain’de teknik direktörlük yapan Rebrov, takımıyla BAE Pro League şampiyonluğunu kazanmanın eşiğinde. Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev formasıyla 242 maçta 113 gol atan Rebrov, Andriy Shevschenko ile birlikte oynadığı dönemde Ukrayna kulübünün Avrupa’da yeniden yükselişe geçmesinde çok önemli bir rol oynamıştı.

Ama şimdi, tüm düşüncesi ailesinin ve ülkesinin hayatta kalması. Rus kuvvetleri, hafta boyunca Ukrayna’daki kontrolünü sıkılaştırırken, yakın bir tarihte topyekün bir saldırının olacağı konuşuluyor.

“SAVAŞACAĞIM”

İngiltere’de Tottenham formasıyla 60 maça çıkıp 10 gol atan Rebrov, geçen hafta Independent’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Futbol hakkında konuşamam. Şu anda bunu düşünmüyoruz bile. Aklımızda ülkemizi korumaktan başka bir şey yok. Orada savaşan insanlarla gurur duyuyorum. Özgürlüğümüz için savaşmak zorundayız. Burada sezon biter bitmez evime döneceğim. Savaşacağım. Herkes sokağa çıkmış durumda ve birlik içinde.”