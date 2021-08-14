Eski hocası Galtier, Lille’i perişan etti! ‘Bizim Çocuklar’a büyük şok…

Son Ligue 1 şampiyonu Lille, evinde Nice'e 4-0 mağlup oldu. Nice teknik direktörü Christophe Galtier, şampiyon yaptığı eski takımı Lille'i perişan etti.

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Ligue 1’in 2. haftasında milli yıldızlarımızın oynadığı Lille, takımı şampiyon yapan teknik direktör Galtier’in başına geçtiği Nice karşısında büyük bir şok yaşadı: 4-0!

Pierre-Mauroy Stadı’nda oynanan karşılaşmada beklentilerin oldukça altında görünen Lille, henüz ilk yarıda 3-0 geriye düştü. Nice 1. dakikada Dolberg, 5. dakikada Boudaoui ve 45+3. dakikada Gouiri’nin penaltıdan attığı gollerle 3-0 farkı yakaladı. 63. dakikada da bir kez daha sahneye çıkan Danimarkalı golcü Dolberg, maçın 4-0’lık skorunu belirledi.

GALTIER ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Lille’de milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya 11’de başlarken, Yusuf Yazıcı 65 dakika sahada kaldı. Etkisiz kalan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Lille tribünleri, geçtiğimiz sezon takımlarına tarihi bir şampiyonluk yaşatan Galtier’i maç sonunda alkışlarla uğurladı.

Açılış haftasında Metz ile 3-3 berabere kalan Lille, 2015/16’dan bu yana ilk kez bir Ligue 1 sezonundaki ilk iki maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Nice, 3. haftada evinde Marsilya karşısında büyük bir meydan okumaya çıkacak. Lille ise St. Etienne deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.