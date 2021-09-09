Eski sevgilisi intihar eden Boateng, eski nişanlısına saldırı iddiasıyla mahkemede

Almanya Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Jerome Boateng'in üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor! Şubat 2021'de ayrıldığı sevgilisinin 1 hafta sonra intihar etmesiyle gündeme gelen Jerome Boateng, şimdi de eski nişanlısı Sherin Senler'e saldırı iddiasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında olan Alman futbolcu Jerome Boateng, eski nişanlısı Sherin Senler’e yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Münih’te mahkemeye çıktı. 33 yaşındaki Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi olan Senler’e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlanıyor.

Bir dönem Manchester City ve Bayern Münih formaları giyen Boateng, avukatı Kai Walden ile birlikte mahkemede kendisine yöneltilen iddialarla yüzleşti. Tecrübeli futbolcu suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Geçen yıl Alman Bild gazetesi, Boateng’in tatildeyken Senler’e küçük bir cam mumluk fırlattığını iddia etmişti. Yıldız ismin temsilcileri, ayrıntılar bilinmemekle birlikte, suçlamaların üçüncü bir tarafın kanıtlanmamış iddialarına dayandığını öne sürdü. Boateng, aleyhindeki tüm iddiaları reddetti.

SALDIRININ VİDEOSU İZLENDİ

Münih 1 No’lu Cumhuriyet Savcılığı olayı üç yıldır araştırıyor ve 11 Şubat 2019’da bir bölge mahkemesine suçlamalar getirilirken, gecikmeler nedeniyle mahkemeye gidilmesi bugüne kadar sürdü. Boateng ve eski nişanlısı 10 yıllık bir ilişkiye sahiplerdi ve birlikte iki çocukları var. İddia edilen saldırının video kanıtlarının Bölge Mahkemesi tarafından görüntülendiği öğrenilirken, Mart ayında Avrupa’da corona virüsü salgınının ardından yargılamalar yavaşlatılmıştı.

FIRTINALI AŞK HİKAYESİ

Boateng ve Senler 2007’de başlayan ilişkilerinde birçok kez ayrılık kararı almıştı. Çift 2011’de ayrılma kararı aldıklarında ikiz çocukları Soley ve Lamia dünyaya gelmişti ve sadece avukatlar aracılığıyla iletişim kurma kararı almışlardı. Eski bir moda öğrencisi olan Senler ve Boateng 2013’te yeniden bir araya geldi ve ertesi yıl nişanlandı. ancak 2018’de iddia edilen saldırının ardından tekrar ayrılma kararı aldılar.

ESKİ SEVGİLİSİ ÖLÜ BULUNDU

Aşk hayatında sorunlar yaşayan Boateng, eski sevgilisi model Kasia Lenhardt’ın 2021’in Şubat ayında ölü bulunmasıyla ikinci bir şok yaşadı. O sırada Katar’daki Dünya Kulüpler Kupası’nda Bayern Münih forması giyen tecrübeli savunmacı, ölüm haberinin ardından Almanya’ya geri döndü. 25 yaşındaki Lenhardt, Boateng’in ilişkilerini bitirmesinden 6 gün sonra intihar etti ve Bild’e verdiği röportajda ayrılığa dair ayrıntılar vermişti. Boateng’in adını göğsüne dövme yaptıran Lenhardt, eski sevgilisini ‘şeytan’ olarak damgaladı. Lenhardt, ölmeden birkaç saat önce Instagram’a hayatındaki yeni bir bölümden bahseden bir yazı yazmıştı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Bayern Münih formasıyla 363 maça çıkıp 9 Bundesliga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Boateng’in sözleşmesi Haziran ayında sona erdi. Bir ara adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Lyon’a transfer oldu. Brezilya’da dördüncü Dünya Kupası’nı kazanan Almanya kadrosunun önemli bir parçası olan Boateng, Mart 2019’da eski Alman Teknik Direktör Joachim Löw’le yaşadığı sorun nedeniyle, o tarihten beri milli takıma uzak kaldı.

MERKEL’DEN ÖZEL DAVET

Alman bir anne ve Ganalı bir babanın oğlu olarak, 2016 yılında Almanya’nın aşırı sağ partisinin lideri tarafından saldırıya uğrayan Boateng, ülkedeki entegrasyon çalışmalarına da dahil oldu. Almanya lideri Angela Merkel, Boateng’i şansöyedeki bir etkinliğe davet etti ve Boateng’in babasına ‘Harika bir oğlunuz var, gurur duyabilirsiniz’ ifadelerini kullandı.