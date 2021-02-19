Eskişehirspor 34 maçlık hasrete son verdi

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Düşme hattında kurtulmaya çalışan Eskişehirspor, kritik bir galibiyete imza atarak uzun bir aranın ardından üç puanla tanıştı. Play-off hesapları yapan Bandırmaspor ise ilk 6 yolunda yara aldı.

Geçen sezondan itibaren ligde 34 maçtır kazanamayan ES-ES böylece galibiyet hasretine son verdi. Eskişehirspor’u galibiyete taşıyan golleri İbrahim Halil Öner ve penaltıdan Bedirhan Altuntaş kaydetti. Bandırmaspor’un tek golü Pote’den geldi.

Bu galibiyetle Eskişehirspor puanını 7 yaparken, Bandırmaspor 30 puanda kaldı.

BİZİ ONURLANDIRDI

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, maç sonrası yaptığı açıklamada uzun süre sonra gelen galibiyet ile ilgili şu yorumu yaptı:

“34 haftalık kazanamamaya ve bugün kazanarak son vermek bizi onurlandırdı. Bunun devam etmesi için genç futbolcularımın saha içerisinde inandıkları zaman neleri yapabilecekleri, neyi ön plana çıkartırsak bunla beraber saha içerisinde zaten mücadele ediyorlardı. Sadece kendilerine özgüven aşılamaktık ve bunu başardık. Bugün çoğu takımda çift santrafor oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz bunu başardık. Bunun sonucunda da galip gelmemiz ayrı bakılacak bir olay. Ben futbolcularımın hepsini kutluyorum. Bu çocuklar zaten mücadele ediyorlardı. Sadece geride oynayıp oyunu kabul etmeyi alışmalarından dolayı kendilerine olan özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayarak, önde baskı yaparak bunu sonuçlandırmak istedik. Bunu her geçen gün artırarak devam etmelerini sağlayacağız. O yüzden hepsini kutluyorum.”

GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor 19 Haziran 1965'te Akademi Gençlik, İdmanyurdu ve Yıldıztepe kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Kurulduğu yıl olan 1965-1966 sezonunda ikinci ligde mücadele eden Eskişehirspor ara vermeden 1. Lig'e çıkmıştır.

Eskişehirspor 1965-1966 ve 1983-1984 sezonlarında 1. Lig'de şampiyon oldu. 1970-1971 sezonunda Türkiye Kupası'nı kaldıran Es Es, 1971 de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Türkiye'yi Avrupa'da da temsil eden ve UEFA kupasında İspanyanın dev takımı Sevilla'yı Fethi'nin son dakikada attığı üç golle deviren Eskişehirspor bir ilki daha gerçekleştirdi. Türk Futbol Tarihine bir İspanyol takımı eleyen ilk Türk takımı oldu. Eskişehirspor, bir üst turda Hollanda'nın Twente takımına yenilerek UEFA kupasına veda etti.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık üç yıldır transfer yapamayan ve altyapıdan kadroya dahil edilen genç futbolcularla mücadele eden Eskişehirspor, ligde son sırada yer alıyor.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Sholaja dk. 75), Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan (Alimi dk. 78), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Onur Arı (Furgan Polat dk. 64)

Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Selman Çiftkanatlı, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci , Pote, İshak Çakmak (Abdurrahim Dursun dk. 46), Onur Akbay, Serna, Selçuk Alibaz (Doğan Can Davas dk. 57), Emir Halilovic (Rahmi Anıl Başaran dk. 69), Rodriguez (Mehmet Yiğit dk. 75), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Landel dk. 57)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Taha Yalçıner

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 7) Bedirhan Altunbaş (dk. 49 pen.) (Eskişehirspor), Pote (dk. 31) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI