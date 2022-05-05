Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek: Ömür bitti Pinto’nun taksiti bitmedi

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçmişte Eskişehirspor'da forma giyen Sebastián Pinto ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Uzun süredir mali olarak dar boğazda olan Eskişehirspor, yönetimin ve taraftarının çabalarıyla geçmiş dönemlerden kalan borçları kapatmaya çalışıyor.

Son olarak 2015-16 sezonunda kırmızı-siyahlı kulüpte top koşturan Şilili santrafor Sebastian Pinto’ya borcunun bir taksitini daha ödediğini duyuran Başkan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden borç çizelgesini paylaştı.

Paylaşımına “Ev kredisi gibi maşallah. Ömür bitti Pinto’nun taksiti bitmedi” notunu düşen başkan, son olarak “Az kaldı senden de kurtulacak Eskişehirspor” dedi.

Paylaşım taraftardan yoğun destek aldı.

Ağustos 2015’te Eskişehirspor’a transfer olan Sebastian Pinto, Şubat 2016’da takımdan ayrılmıştı. Eskişehirspor formasıyla 19 maça çıkan Şilili futbolcu, 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.