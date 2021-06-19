Eşref Hamamcıoğlu: Beyaz sayfa açacağız

Galatasaray’da başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, Korkusuz’a açıklamalarda bulundu. “Galatasaray'ı ayakta tutan, fikir ayrılıklarına rağmen sevgi ve saygıyla ortak hareket etmekti” diyen Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

“Ortak akıl ortadan kalkınca Galatasaray'ın en büyük gücü olan insan kaynağının enerjisi ortaya çıkmıyor. Birleştiremeyip üzerine ayrıştırınca sadece seçilmiş kişilerin tasarrufuna kalıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına rağmen insanlar birbirine düşman olmamalı. Birlik yeniden tahsis edilirse Galatasaray sorunlarına çözümü kendi içinde bulabilir. Bu yüzden bizim seçim mottomuz, ‘Galatasaray'a güven'. Yönetim kurulumuzu oluştururken birçok unsuru dikkate aldık. Bizim yönetimimiz, gelecekte kendi içinden başkan çıkaran bir yönetim olacak. Galatasaray'da her anlamda beyaz sayfa açmaya geliyoruz. Ortak akılla, sevgi ve saygıyla yöneteceğiz.”

“KİŞİLERE BAĞLI KALINMAYACAK”

“Kurumsal çatı en acilinden kurulmalı. Sportif A.Ş. devam etmiş olsaydı bugün teknik direktörün kim olacağı, kimlerin transfer edileceği gibi konular sorun olmazdı. Futbolda kişilere bağlı bir sistem kurmayacağız. Ayrıca stadyumun içerisine EuroLeague standartlarında kapalı bir salon yapacağız. Proje onayıyla Kemerburgaz sürecini hemen başlatmalıyız. Kapalı spor salonunun, Kemerburgaz'ın, Florya'nın bütün finansmanını bir üyemiz karşılayacak.”