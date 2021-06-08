Eşref Hamamcıoğlu: Biz de Fatih Terim gibi şaşıranlar arasındayız

Galatasaray Başkan Aday Eşref Hamamcıoğlu, Maslak'ta bulunan Galatasaray Atlı Spor Kulübü’nde basın mensuplarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla birlikte yönetime talip olduklarını belirten Hamamcıoğlu, “Galatasaraylılar gerçekleri mutlaka artık anlamalılar. Galatasaray’ın 2 milyar 100 milyon TL borcu var. 612 milyon TL faaliyet zararı var. Kulüple, Sportif AŞ arasındaki mali dengesizlik sportif AŞ’nin 1 milyon 342 milyon TL alacağına kadar geldi. Galatasaray 116 yıllık kulüptür. Borç birikmişken, son üç yılda bu borç 2 milyar 100 milyona çıktı. Şimdi Galatasaraylıların değerlerine sahip çıkma zamanı. Onun için tüm paydaşlarımız kucaklaşmalı, artık arkadaş, kardeş ilişkisine göre değil seçimdeki tercihlerimiz, mutlaka ki Galatasarayımızın sürdürülebilir olması için çalışma zamanı” diye konuştu.

“Önce Fatih Terim’e müracaat edeceğiz”

Galatasaray'ın çok hayati bir seçime hazırlandığını dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

“Bizim kendi aralarımızda aldığımız karar, önce Fatih Terim’e müracaat etmek. İyi Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Sözleşmesinin bittiğini o da yeni öğrendi. Biz de yeni öğrendik. Biliyorsunuz 50 bin kişi önünde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sonra Fatih Terim de öğrenmiş sözleşmesi bitiyor, şaşırdı. Biz de Fatih Terim gibi şaşıranlar arasındayız. O bakımdan Fatih Terim’i davet edeceğiz. Kendisiyle devam etme, yeniden başlama arzumuz vardır.

Eğer anlaşamazsak B planımızı elbette ki var. Ama en kötü ihtimalle, Galatasaray’ın bir spor akademisi var, altyapısı var, hocalarımız var. Bunlarla ilk turu geçmek üzere mücadele etmek üzere sahaya çıkılacaktır. Başka da bir çare yok. Çünkü dediğiniz gibi 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Biz gerçekçi ve ayakları yere basan bir ekibiz. Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de işte uçakla geliyorlar diyoruz. Böyle bir transfer yapmıyoruz, yapamazsınız zaten. Bankalar Birliği izin vermiyor.”

“Kemerburgaz ve Florya olması şart olan bir konu”

Projeler hakkında bilgiler veren Eşref Hamamcıoğlu, “Kemerburgaz ve Florya artık proje olmaktan çıktı. Adaylar projeler olarak sunuyor ama proje değil olması şart olan bir konu. Galatasaray kendisine ait olan 22 dönümlük araziden çıkmalı ve Kemerburgaz’a taşınmalıdır. Hiç şeyi yok. Başka alternatifi yok. Fakat bu taşınma yavaş yavaş olmak zorunda. Galatasaray Florya'dan çıktığı zaman bunu bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde değerlendirecektir. Öncelikle Emlak Konut AŞ ile konuşmayı planlıyoruz. Olmazsa muhtemel müteahhitle genel kuruldan onay aldıktan sonra bunu değerlendiririz.

Kemerburgaz öncelikle futbol üssü olacak. Altyapı tesislerinin de olması planlandı. Bir spor hastanesi olmasını planlıyoruz. Üçüncü kişilere de hizmet verebilsin, kulübün dışında. Çünkü buna ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak sağlık konusunda yatırım yapan firmalarla görüşmelerimiz. Yap işlet devlet modeli şeklinde olabilir. Bir de spor konaklama tesisi planlıyoruz burada. Genel kuruldan onayı aldıktan sonra projenin bitirilmesi süresi 30 ay. Bunu üstlenecek müteahhit sponsor olarak. Kendisi bize sözü verdi.

Ada konusuna gelecek olursak. Ada biliyorsunuz hukuksal bir çıkmazın içinde. Galatasaray Adası’nın hukuksal olarak çözümünü beklersek bizim ömrümüz yetmez herhalde. O bakımdan da bunu son iki senedir de önerdiğim gibi mutlaka uzlaşmacı bir ekiple müzakere yolunda çözmeyi planladık. Bununla ilgili olarak da hemen başlayacağız. Karşı taraftan da bu konuda bir olumlu sinyal aldık. Mecidiyeköy’deki arazimiz adı otel ortaya kaldı, otel olmadı. Genel kurulumuzun yetki vermesi halinde burayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Oranın 21 ile 24 milyon Dolar arasında bir değeri olduğu söyleniyor. Bunu da göz önüne alarak en iyi şekilde değerlendirip kulübe kazandırmak istiyoruz.

Spor salonu biliyorsunuz stadın üstünün kapanmamasıyla ilgili bir takas sonucunda yapılmıştı. Oradaki proje spor salonu, 15 bin kişilik. Euroleague standartlarına uygun bir spor salonu yapmasını planlıyoruz. Bunu da sponsoruyla görüştük” ifadelerini kullandı.

Seçimde rakamlarda öngörü yapmanın zor olduğunu belirten Eşref Hamamcıoğlu, “5 aday var. Biz Genel kurulu üyeleriyle ve Galatasaray’ın menfaatleri için teması içindeyiz. Şu anda büyük bir teveccüh var. Bütün adaylarımız değerli olmakla beraber bu seçimlerin en büyük favorisiyiz. Yüzde vermek zor. Sadece katılımın 4500-5000 civarında olur diye tahmin ediyoruz. Yüzde 51'de biz alırız” diyerek sözlerini tamamladı.