Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday oldu

Galatasaray’da Mayıs 2021’de yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Resmi Twitter hesabından bir video yayınlayan Eşref Hamamcıoğlu, “Camiamızın bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca resmi olarak başkanlığa aday olduğunu açıklayan isimlerdi.

İşte Hamamcıoğlu’nun açıklaması:

“Ben Galatasaray’da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray’da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray’ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti, biz de her zaman sorguladık. Ne doğru, ne yanlış hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum ve bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüş çok yakın. Tek ihtiyacımız, yani hatırlamamız gereken Galatasaray’a güven.”