Eşref Hamamcıoğlu: On günde çıldırmayacaksınız

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "On günde çıldırmayacaksınız. Çünkü önümüzde 24 ay var daha. Bunu kaldırabilmek lazım" dedi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın yeni başkanı 11 Haziran'daki seçimde belli olacak. Genel kurula sayılı gün kala başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, SÖZCÜ gazetesini ziyaret etti. Olağanüstü genel kurula dair değerlendirmelerde bulunan Hamamcıoğlu, “Galatasaray bir sivil toplum örgütüdür. O bakımdan hem değerli üyelerin hem bu kulübü yönetmeye aday olan kişilerin bütün bu normlara uygun olarak yaşamaları ve hareket etmeleri beklenmektedir” dedi.

“BÖLÜCÜ DİYEMEZSİNİZ”

Galatasaray’da görev alması gerekenlerin öfke ve stres yönetimini bilmesi gerektiğini vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“On günde çıldırmayacaksınız. Çünkü önümüzde 24 ay var daha. Bunu kaldırabilmek lazım. Beş saat uyumaya alışacaksınız. Aynı gün üç şehre gitmeye, taraftarlardan eleştiri almaya ve hatta kulübün üyelerinden eleştiri almaya açık olacaksınız. Sizi eleştirenlere bölücü demeyeceksiniz.”

“TEVFİK FİKRET’İN ŞİARI”

“Galatasaray’ın en büyük özelliği farklılıklardır. Bu farklılıkları yapıcı eleştiri olarak özümseyip aynı potada eritebiliyorsanız işte başarı o zaman gelir. Aksi takdirde Kore gibi olursunuz. Birisi gelir emreder, diğerleri biat eder; böyle bir şey yok! Galatasaray madem ki batıya açılan pencere, Galatasaray madem ki Tevfik Fikret'in şiarından yola çıkarak kuruluş değerlerini benimsemiş, buna herkesin saygı göstermesi lazım diye düşünüyorum.”

PARALAR HAVADA UÇUŞUYOR

Eşref Hamamcıoğlu, diğer başkan adayı Dursun Özbek ile anılan gayrimenkul projeleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Şimdi paralar havada uçuşuyor biliyorsunuz… Gayrimenkul kavramıyla yaklaştığımız için lansman programları yapılıyor. Bu gayrimenkuller kimsenin babasının malı değil. Elimizdeki gayrimenkulleri ‘sadece o satar, o yapar, o olmazsa olmaz' diye bir paranoyaya girmenin manası yok. Galatasaray'ın sportif başarıyı satın alma zamanı geçti.”