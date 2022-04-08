Eşref Hamamcıoğlu: Seçimin iptali söz konusu olamaz!

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini son gün teslim etti ve ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini teslim etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır, bunları avantaja çevirmek lazım. Metin Öztürk ile bu yarışa giriyoruz. Kim seçilirse yardım etmeye hazırız. Çok adaylı seçim Galatasaray’ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olmaz. Metin Öztürk ve arkadaşları da Galatasaray’a hizmet etmek isteyen kişiler. Umarım Galatasaray’ın kalitesine yakışan bir seçim süreci olur.”

“ARKAMIZDA GÜÇLÜ İŞ DÜNYASI DESTEĞİ VAR”

“Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz tüm popülist söylemlerden kaçınarak aday olduk. Daha önce bunların sonucunu gördük. Finansman yaratıcı kaynaklarımız hazır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var, zamanı gelince bunları açıklarız.”

“Kanun çerçevesinde, bu seçimin iptal olmasının söz konusu olmaması lazım. Bu Galatasaray’ın iç konusudur. Ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka da çaremiz yok.”

“Galatasaray, çok önemli bir süreçten geçiyor. Çok önemli bir genel kurul. Bu bakımdan Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiren bu genel kurulu, futbol şubesinin hocası düzeyine indirmemek lazım. Çok daha farklı önceliklerimiz var.”