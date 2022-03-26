Eşref Hamamcıoğlu’ndan Burak Elmas’a: Galatasaray’a hafif kaldınız!

Galatasaray'da son seçimde başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının şekil, zaman ve içerik olarak hoş olmadığını söyledi. Hamamcıoğlu ayrıca, "Burak Elmas Başkanımız ve çalışma arkadaşları, Galatasaray'ın yükünü kaldıramamışlardır ve hafif kalmışlardır" dedi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas’ın başkan seçildiği seçimi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Eşref Hamamcıoğlu kürsüye gelip açıklamalarda bulundu.

1500 oy alarak Burak Elmas’a 40 oyla geçilen Hamamcıoğlu, Elmas ve yönetimine ağır eleştiriler getirdi.

“ELMAS VE ARKADAŞLARI YÜKÜ KALDIRAMADI VE HAFİF KALDI”

“Rahmetli Mustafa Cengiz’in denetleme kuruluna teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdikleri en doğru rapordur. Başkanımızın ‘Ben ailenin ferdiyim, aile içinde yalan olmaz’ düsturunu hepimizin benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimi kazanmak için kurduğunuz ekiple kulübü yönetmeniz çok zordur. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz hepimiz. İlk defa kötü bir sezon geçirmiyor takımımız. Gelir geçer bu dönemler. Ama bu yönetim olumlu sinyaller vermemektedir. Burak Elmas ve arkadaşları Galatasaray’ın yükünü kaldıramamıştır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır.”

“FATİH TERİM’İN İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR”

“Her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmayı hedefliyorsanız samimi ve omurgalı duruş gösteremezsiniz. Seçim dönemi bazı odaklara tavizler veriyorsanız, duruşunuzu koruyamazsınız. Bazı dernek ve odaklarla poz vermek kulüp değerlerine zarar vermektedir.

Sayın Elmas ve ekibine seçim dönemi büyük destek veren eski teknik direktörümüzün şekil ve zaman olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç doğru olmamıştır.”

“İBRA KONUSU MAGAZİNEL MALZEME YAPILDI”

“Bugün bize gerekli olan popülist söylemlerden, gerçekçi olmayan vaatlerden vazgeçiren acı reçeteyi kullanmaya hazır olmamız lazım. Bugün bunlarla yüz yüzeyiz maalesef. Eskiden genel kurullarımız rövanşist zihniyette olmazdı. İbra edip etmemek hiç konuşulmazdı. Acaba amacımız artık Galatasaray’ı ileri taşımak mı olsa? İbra konusu Magazin malzemesi oldu artık. Buna izin vermemeliyiz.”

“Bugün sorgulanması gereken yönetimin başarılı olup olmaması değil, seçimi kazanmak için verilen vaatlerin ne kadar gerçekleştirildiği olmalıdır. Bugün gerçekçi olup bu durumun bilincinde olmalıyız. Eğer bunları yapamadıysanız çıkıp samimiyetle açıklamalısınız. 100 günlük icraatın içinden programıyla genel kurulu yanıltmaya çalışıyorsanız asıl siz yanılıyorsunuz.”

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