Eşref Hamamcıoğlu’ndan Galatasaray başkan adaylarına canlı yayın daveti

Galatasaray Kulübü’nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan önemli bir çağrı geldi. Sosyal medyadan rakiplerine seslenen Hamamcıoğlu, “Gelin, canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim” çağrısında bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun canlı yayın talebini GS TV'nin üstlenmediği ortaya çıktı. Organizasyona Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber'in moderatörlük yapacağı belirtildi. Adaylardan Burak Elmas daveti, “Galatasaray'a katkı sunmak amacıyla, kamuoyuna açık her platformda ön koşulsuz ve seve seve her Galatasaraylı ile bir araya gelmeye, an itibarı ile hazırız” açıklamasıyla kabul etti.

Metin Öztürk de “Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sn. Fidel Berber'in tarafsız bir moderasyonuyla tüm başkan adaylarını canlı yayında bir araya getirme davetini kabul ettiğimi kendisine ilettim” açıklaması yaptı. Işın Çelebi de yayına katılacağını duyurdu. Gözler seçimdeki diğer adaylar Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in tarihi canlı yayına vereceği cevaba çevrildi.

ORTAK GÖRÜŞ: FATİH TERİM

Galatasaray’da teknik direktörlük görevi sona eren Fatih Terim'in ismi gündemden düşmüyor. Seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'nin Terim'le devam etmekten yana. Seçim sonrası kazanan yeni başkan, tecrübeli hocayla bir araya gelip teklifini sunacak.