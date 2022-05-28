Eşref Hamamcıoğlu’nun devrim projeleri

Eşref Hamamcıoğlu, 2021’de az farkla kaybettiği Galatasaray başkanlık koltuğuna bu kez oturmaya kararlı. Altyapı, çözüm ortaklığı ve dijital devrim; sarı pusulayı kullanacak ekibin en büyük kozları.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim projeleri yavaş yavaş kulislere düşmeye başladı. Bunların bir kısmı, 2021'deki başkanlık seçimindeki vaatlerin devamı niteliğinde. Hamamcıoğlu ve ekibi, öncelikle şubelere güçlü sponsorluk bulmanın peşinde. Galatasaray'a destek olacak iş insanları ile görüşülüyor. Ayrıca dijitalleşme ve altyapı eğitimine de ağırlık verilecek işbirliklerine gidileceği de öğrenildi. İşte detaylar…

AMATÖRE ÇÖZÜM ORTAKLARI

Hamamcıoğlu, özellikle amatör şubelere ayrı ayrı çözüm ortakları ve destekçi getirmek istiyor. Sütaş, İlbak Holding, Can Holding gibi önemli şirketlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Galatasaraylı iş insanlarının kulüpte daha aktif olmasına çalışılacak.

ALTYAPIDA EĞİTİM DESTEĞİ

Öncelikle futbol altyapı biriminin ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimine yönelik bir çalışma yapıldığı bildirildi. Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'yle eğitim desteği için anlaşma zemini arandığı ifade ediliyor. Tüm oyuncuların spor yanında birer diploma sahibi olması da hedefleniyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

E-Ticaret, taraftar token, mobil oyun, dijital pazarlama ve ücretli içerikleri de içerecek bu projede hedef, 2 yıl içinde 50 milyon ziyaretçi ve 200 bin üyeye ulaşıp yaklaşık 40 milyon TL gelir elde etmek.

GS İNOVASYON MERKEZİ

Gelir yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi için bir ‘inovasyon merkezi' kurulacak. Uzun vadede 10 milyon doları aşkın değer yaratacak işler üretilecek. Taraftarların katılımına yönelik hamleler yapılacak.

Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim listesi