EURO 2020 A Grubu İsviçre Türkiye | Millilerin başka çaresi yok

Milli Takımımız, büyük hayal kırıklığı yaşattığı EURO 2020'de, A Grubu'ndaki son maçında bugün saat 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İtalya ve Galler ile oynadığı ilk iki karşılaşmada ne gol atabilen ne de puan alabilen Ay-Yıldızlılar, kesin kazanmak zorunda. Milliler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşmada 3 puana uzanıp son 16 turu şansını sürdürmenin peşinde.

TUR ELİMİZDE DEĞİL

Ay-Yıldızlıların, İsviçre maçını kazansa bile eksi 5 averajı nedeniyle son 16 turuna kalması oldukça zor. Millilerin öncelikle farklı galip gelmesi gerekiyor. Ayrıca B Grubu'nda Danimarka'nın Rusya'yı yenmesi, C Grubu'nda Avusturya-Ukrayna maçını bir takımın farklı kazanması ve D Grubu'nda Hırvatistan-İskoçya mücadelesinin berabere bitmesi durumunda son 16 şansımız artacak. Milliler, önce 3 puanı alıp ardından bu senaryoların gerçekleşmesini bekleyecek.

GÜNEŞ: KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Deneyimli hoca, “2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz. İyi bir maç olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız” dedi.

MUHTEMEL 11’LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Mbabu, Shaqiri, Gavranovic, Embolo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Hakan, Burak

Saat: 19.00

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)