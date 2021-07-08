EURO 2020 finalini yönetecek hakem belli oldu

Hollandalı hakem Bjorn Kuipers, İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finalinde düdük çalacak.

Yarı finalde İspanya’yı eleyen İtalya ve Danimarka’yı saf dışı bırakan İngiltere, 11 Temmuz’da Wembley’de oynanacak finalde kozlarını paylaşacak. İki ülke tarihi final için karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Hollandalı hakem Kuipers de sekizinci UEFA finalini yönetecek.

Hollandalı Sander van Roekelve Erwin Zeinstra, Kuipers’in yardımcılığını yapacak. Dördüncü hakem olarak İspanyol Carlos Del Cerrı Grande ve VAR hakemi olarak da Alman Bastian Dankert görev alacak. Kuipers, EURO 2020’de grup aşamasında Danimarka-Belçika, İspanya-Slovakya maçlarını, çeyrek finalde ise Çek Cumhuriyeti-Danimarka maçlarını yönetti.

Son büyük finali, Atletico Madrid ve Marsilya arasındaki 2018 Avrupa Ligi maçıydı. Ayrıca 2014’te Atletico’nun ezeli rakibi Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı.

VERATTI’DEN ‘KÜFÜR’ İDDİASI!

Kuipers, Mayıs ayında Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı kazandığı yarı final maçını yönettikten sonra, Marco Verratti ve Lenadro Parades’in suçlamalarına maruz kalmıştı. Hollandalı hakemin PSG’li futbolculara küfür ettiği iddia edilmişti. İtalya Milli Takımı’nın formasını giyen Verratti ve Kuipers dev finalde tekrar bir araya gelecek.