EURO 2020 için tek ülke iddiasını İngiltere Başbakanı Boris Johnson doğruladı

Tüm dünyayı saran Corona virüsü salgını yüzünden geçtiğimiz yaz yerine 1 Haziran 2021'e ertelenen EURO 2020 için, 12 şehir yerine tek ülkede yapılması geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

UEFA’nın 12 ülkede (İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan) düzenlenmesi planlanan turnuvanın tek ülkede oynanmasının daha güvenli olacağı şeklinde düşüncesi olduğu belirtilmişti. Bu ülkenin de İngiltere olmasın ağırlık kazandığı iddia edilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, UEFA’ya EURO 2020’yi ülkelerinde düzenlemek için başvuruda bulunduklarını resmen açıkladı.

İngiltere normal şartlarda EURO 2020’de yarı finaller ve finale Wembley Stadyumu’nda ev sahipliği yapacaktı.

AŞILANMA ORANLARI ETKİN ROL OYNADI

İngiltere’nin tüm turnuvayı tek başına düzenlemeye hazır olduğunu belirten Boris Johnson, The Sun’a yaptığı açıklamada UEFA ile konu hakkında görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. İngiltere’de corona virüsüne karşı yapılan aşılanma oranlarının yüksek olmasının, Boris Johnson’ın talebinde etkin rol oynadığının da altı çizildi.

Hükümetin açıkladığı verilere göre İngiltere’de aşının ilk dozunun uygulandığı kişilerin sayısı 16 milyon 600 bini geçti. Aşının ikinci dozunun da uygulandığı kişilerin sayısı da 768 bin 810’a yükseldi. İngiliz hükümeti Temmuz ayının sonuna kadar ülkedeki bütün yetişkinlerin aşılanmasını hedefliyor.

İngiltere’nin ayrıca 2030 Dünya Kupası’nı İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti ile birlikte düzenlemek için FIFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlandığını da sözlerine ekleyen Boris Johnson, “Futbolun evine dönmesi için en uygun zaman” ifadesini kullandı.

Boris Johnson hükümetinin, 2030 Dünya Kupası başvurusu için 2.8 milyon pound kaynak aktarmaya hazır olduğu öğrenildi.