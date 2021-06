EURO 2020 İtalya-Türkiye maçıyla başlıyor! Sonu final olsun

Geri sayım bitti, başlıyoruz… Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası 16. kez kıtayı peşine takacak. Açılış maçı bugün Türkiye ile ev sahibi İtalya arasında olacak. Yani sahne Ay-Yıldız'ın…

Şenol Güneş ve öğrencileri, A Grubu'nda yer alıyor. İtalya maçına büyük önem veren milliler, galibiyetle başlayıp gruptan çıkma hedefine sımsıkı sarılmak istiyor. Gök Mavililer ise Roma'da oynamanın avantajını kullanmanın peşinde… Statta sınırlı sayıda taraftar olacak.

Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

AÇILIŞ İÇİN ÖZEL ŞOV

İtalya-Türkiye açılış maçı öncesi U2'nun efsane üyeleri Bono ve The Edge ile ünlü DJ Martin Garrix'in yazıp bestelediği, UEFA Euro 2020 turnuvasının resmi şarkısı ‘We Are the People' canlı performansla seslendirilecek. Ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile şampiyonluk yaşayan Francesco Totti ve Alessandro Nesta kısa bir şov yaparak topları tribündeki seyircilere atacak. İtalyan tenor Andrea Bocelli, ‘Nessun Dorma' şarkısını söyleyecek.

6 GRUPTA 24 TAKIM

51 maçlık şölende 6 grupta 24 takım boy gösterecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından dört ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek maç üzerinden oynanacak. Türkiye'yi, A Milli Takım dışında hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi de temsil edecek.

Takımların kadroları 26 kişi olmasına rağmen maç listelerine 23 isim girebilecek. Maçlarda, 5 oyuncu değişikliği yapılabilecek. Karşılaşmalar 11 farklı ülkede oynanacak. Final, 11 Temmuz'da İngiltere'de Wembley'de…

4 TURNUVADA 1 YARI FİNAL

Ay-Yıldızlı takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beşinci kez yer alıyor. Fatih Terim yönetiminde 1996'da ilk tecrübeyi yaşadığımız organizasyonda, 2000 (Mustafa Denizli), 2008 (Terim) ve 2016'da (Terim) mücadele ettik. 2000'de çeyrek final oynayan A Milliler, Avrupa Şampiyonalarındaki en büyük başarısını ise 2008'de tattı. Fatih Terim teknik patronluğunda, maçlarda yaptığı geri dönüşlerle akıllara kazınan Türkiye, yarı finale kadar çıktı ancak Almanya'ya 3-2 yenilip kıl payı final göremedi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE İLK TECRÜBE

EURO 2020, Şenol Güneş için ilkleri barındırıyor. Güneş, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde milliler, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Bunlarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşandı. Türkiye, attığı 120 gole karşı kalesinde 74 gol gördü.