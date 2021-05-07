Euro 2020 kupası Azerbaycan’da

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2020 turu kapsamında şampiyonluk kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye getirildi. 7-8 Mayıs tarihleri arasında Bakü’de sergilenecek Avrupa Şampiyonası kupası, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle başkent Bakü'nün en popüler yerlerini araçla turlayacak. Bakü sokaklarında dolaşan vatandaşlar kupanı göreme şansı yakalayacak.

Kupa, Gobustan, İçeri Şehir, Ateşgah Tapınağı, Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadı gibi Azerbaycan'ın tarihi ve mimari yapılarında bulundu. Daha önce Roma ve Budapeşte sergilenen kupa, Bakü'den sonra sırasıyla Kopenhag, Amsterdam, St.Petersburg, Münih, Glasgow ve Londra'ya gidecek. Euro 2020 maçları 11 Haziran’da Roma’da başlayacak ve final karşılaşması ise 11 Temmuz’da Londra’da yapılacak. Müsabakalar Amsterdam, Bakü, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Glasgow, Londra, Münih, Roma, St.Petersburg ve Sevilla’da yapılacak.

Türkiye iki maçını Bakü'de oynayacak

Euro 2020 A Grubu’nun 3 maçı ve çeyrek final mücadelesi Bakü Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu’nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.