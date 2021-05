EURO 2020 öncesi ‘Eyvah de Bruyne’! Kırıklar var…

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea’ye 1-0 yenilen Manchester City, maç içerisinde Belçikalı kaptanı Kevin de Bruyne’nin sakatlığı ile büyük şok yaşamıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Chelsea savunmacısı Antonio Rudiger’in müdahalesiyle kötü bir sakatlık geçirdi. Uzun süre yerde kalan ve saha içinde tedavisi yapılan De Bruyne’nin burnunda ve yüzünde kırıklar olduğu öğrenilirken, EURO 2020 öncesi endişe yarattı.

Göz yaşları içinde sahayı terk eden ve oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı futbolcu, maçın kalan kısmını elinde buz torbasıyla saha kenarından izledi. Ancak kısa süre sonra ağrıları şiddetlenen Bruyne, maç bitmeden hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından durumuna ilişkin açıklama yapan yıldız futbolcu, “Akut burun kemiği ve sol göz çukurumda kırık tespit edildi. Şimdi daha iyiyim. Dün için hâlâ hayal kırıklığı yaşıyorum, ama geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021