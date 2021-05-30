EURO 2020 öncesi ‘Eyvah de Bruyne’! Kırıklar var…

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea’ye 1-0 yenilen Manchester City, maç içerisinde Belçikalı kaptanı Kevin de Bruyne’nin sakatlığı ile büyük şok yaşamıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Chelsea savunmacısı Antonio Rudiger’in müdahalesiyle kötü bir sakatlık geçirdi. Uzun süre yerde kalan ve saha içinde tedavisi yapılan De Bruyne’nin burnunda ve yüzünde kırıklar olduğu öğrenilirken, EURO 2020 öncesi endişe yarattı.

Göz yaşları içinde sahayı terk eden ve oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı futbolcu, maçın kalan kısmını elinde buz torbasıyla saha kenarından izledi. Ancak kısa süre sonra ağrıları şiddetlenen Bruyne, maç bitmeden hastaneye kaldırıldı.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM AMA…”

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından durumuna ilişkin açıklama yapan yıldız futbolcu, “Akut burun kemiği ve sol göz çukurumda kırık tespit edildi. Şimdi daha iyiyim. Dün için hâlâ hayal kırıklığı yaşıyorum, ama geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

Yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak olan EURO 2020 öncesinde yaşanan bu sakatlık Belçika cephesinde de şüphe uyandırdı. İlk maçını 12 Haziran’da Rusya’ya karşı oynayacak olan Belçika, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Yetenekli orta saha oyuncusunun maske ile antrenman yapabilmesi ve hazırlıklara katılması bekleniyor. Bu tarz sakatlıklarda oyuncuların koruyucu maskelerle oynaması yaygın bir durum. Ancak son karar De Bruyne’nin kontrollerinin ardından ve iyileşme sürecinden sonra belli olacak.