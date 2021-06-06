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EURO 2020 öncesi İspanya kaptanı Sergio Busquets coronaya yakalandı

İspanya Milli Takımı yapılan corona virüsü testlerinde kaptan Sergio Busquets'nin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:27, 06/06/2021
Spor HaberleriFutbol
EURO 2020 öncesi İspanya kaptanı Sergio Busquets coronaya yakalandı

EURO 2020’deki ilk resmi maçını 14 Haziran Pazartesi günü İsveç ile yapacak olan İspanya Milli Takımı’nda corona paniği yaşandı. Yapılan testlerde takım kaptanı Sergio Busquets’nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Busquets dışında başka isimde pozitif sonuç çıkmazken, oyuncu temaslı kişilerle birlikte izole edilecek ve bireysel antrenmanlara devam edecek.

İspanya Futbol Federasyonu resmi siteden yaptığı açıklamada, 8 Haziran’daki Litvanya maçı iptal edildiği ve mücadeleye 21 Yaş Altı Milli Takım’ın çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Las Rozas Tesisleri’ndeki tüm etkinlikler iptal edildi.

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