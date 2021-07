EURO 2020 sonrası İngiltere’de penaltı kavgası! Jack Grealish’ten iddialara yanıt…

EURO 2020 finalinde İtalya’ya penaltılarla kaybeden İngiltere’de, penaltı atışını kullanan isimler kadar, kullanmayanlar da tartışmalara konu oldu.

Turnuva boyunca neredeyse hiç forma şansı bulamayan Jadon Sancho ve Marcus Rashford gibi isimlerin penaltılar öncesi oyuna alınması ve seri atışları kaçırması teknik direktör Gareth Southgate’in hedef tahtasına konmasına neden oldu.

Manchester United efsanesi İrlandalı Roy Keane, maçtan sonra Marcus Rashford, Jadon Sancho ve 19 yaşındaki Bukayo Saka’nın penaltıyı kaçırmasının ardından Grealish dahil birçok deneyimli futbolcunun neden sorumluluk almadığını sorguladı.

Ancak Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yapan Grealish, “Penaltı atmak istediğimi söyledim. Hocamız turnuva boyunca çok doğru kararlar verdi ve bu gece de öyleydi. Ama insanların penaltı kullanmak istemediğimi söylemesine izin vermeyeceğim” dedi.

ITV’de yorumculuk yapan efsane futbolcu Keane, “Grealish ve Sterling gibi bir oyuncuysanız, küçük bir çocuğun önünüzde adım atmasına izin vermezsiniz. Hazır olmadıklarını söylemiyorum. Altıncı ya da yedinci penaltıyı atabilirlerdi. Ama orada oturamazsınız. O çocukların önüne geçip ‘dinle, senden önce ben kullanacağım’ demeleri gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won't have people say that I didn't want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

— Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021