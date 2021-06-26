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EURO 2020’de asıl heyecan şimdi başlıyor!

EURO 2020'de grup maçlarının ardından verilen ara sona eriyor! Son 16 Turu iki maçla birlikte başlayacak. İki sürpriz takım Galler ile Danimarka, Amsterdam’da karşılaşacak. Favorilerden İtalya ise Londra’da Avusturya’yı geçmeye çalışacak.

Güncellenme: 09:52, 26/06/2021
Spor HaberleriFutbol
EURO 2020’de asıl heyecan şimdi başlıyor!

Tarihte ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı EURO 2020’de son 16 turu, bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Turnuvanın iki sürpriz ekibi Galler ile Danimarka, Amsterdam'da karşılaşacak. İlk turun en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilen İtalya ise Londra'da, ‘en zayıf halka' Avusturya ile karşılaşacak.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. 29 Haziran'da sona erecek son 16 turunun ardından çeyrek finaller 2-3 Temmuz, yarı finaller 6-7 Temmuz, final maçı 11 Temmuz'da Wembley'de oynanacak.

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