EURO 2020’de asıl heyecan şimdi başlıyor!

Tarihte ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı EURO 2020’de son 16 turu, bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Turnuvanın iki sürpriz ekibi Galler ile Danimarka, Amsterdam'da karşılaşacak. İlk turun en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilen İtalya ise Londra'da, ‘en zayıf halka' Avusturya ile karşılaşacak.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. 29 Haziran'da sona erecek son 16 turunun ardından çeyrek finaller 2-3 Temmuz, yarı finaller 6-7 Temmuz, final maçı 11 Temmuz'da Wembley'de oynanacak.