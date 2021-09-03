EURO 2020’de başlayan kötü gidiş sürüyor! Güneş tutulması…

A Milli Takımımız son 5 resmi sınavda galibiyet alamadı. Eleme grubundaki son iki maçta 2 farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindi. Eleştiri okları deneyimli hoca Şenol Güneş'in üzerine döndü.

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2022 Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile 90+7'de yediği golle 2-2 berabere kalan A Milli Takım, G Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürmesine rağmen tat vermedi. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son iki maçında, iddiası az olan iki rakip karşısında 2 farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindi ve birincilerin doğrudan vize alacağı finaller için avantaj kaybetti. 3-3 biten Letonya maçı ile başlayan kötü gidiş, Avrupa Şampiyonası'nda devam etti.

KARA BULUTLAR DAĞILMADI

KARADAĞ beraberliğinin ardından Milliler son 5 resmi maçını kazananmış oldu. Takım üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmazken eleştiri okları, bir kez daha Teknik Direktör Şenol Güneş'e yöneldi. Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yaparken alkışlanan deneyimli çalıştırıcı, 19 yıl sonra istifa çağrılarıyla hedef tahtasına oturtuldu. Ay-Yıldızlı takımdaki durumu ve Güneş'e yönelik eleştirileri, SÖZCÜ Spor Servisi masaya yatırdı:

VÜCUT DİLİ KÖTÜYE İŞARET!

EURO 2020'nin olumsuz havasından takımın kurtulamadığı gözlendi. Geçen 2 buçuk aylık süreçte A Milli Takım, kaldığı yerden devam etti. Oyuncuların vücut dili, yaşanan sıkıntıların göstergesi gibiydi.

GÜNEŞ'İN oyuncularını Karadağ maçına iyi hazırlayamadığı, takım üzerindeki kötü havayı dağıtamadığı görüldü.

KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ

YEDİĞİMİZ ilk golde rakip atağa kalkarken Kenan ayakkabısını bağlamakla meşguldü. İkinci golde ise kaleci Altay 4 kişilik baraj isterken takım arkadaşları onu dinlemeyip 3 kişiyle topun karşısında durdu ve top filelerle buluştu.

KULÜPLERİNDE forma şansı bulamayan Mert ve Okay, bu sezon ilk kez resmi bir maça çıktı. İstikrarsız Kenan sahada, formda Salih kenardaydı.

DEĞİŞİKLİKLER TERS TEPTİ!

GÜNEŞ'İN hamleleri ters tepmeye devam etti. Ön libero Okay'ın yerine, Salih ve Taylan gibi o bölgede oynayabilecek isimler varken stoper Alpaslan girdi. Alpaslan, 90+7'deki gol öncesi faulü yapan isimdi. Takımın en formda ismi Cengiz oyundan alındı. En deneyimli oyuncular Hakan verimsiz, Burak da etkisizdi ama 90 dakika oyunda kaldı.