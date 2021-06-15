EURO 2020’de bugün hangi maçlar var? Fransa Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol severlerin heyecanla beklediği EURO 2020 başladı ve her gün birbirinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. Bu A, B, C, D, E grubu maçları ardından bugün F grubu mücadeleleri oynanacak. EURO 2020 F grubunda Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan yer alıyor.

FRANSA – ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1’den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

FRANSA ALMANYA MUHTEMEL İLK 11

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller

MACARİSTAN PORTEKİZ NE ZAMAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan Portekiz maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN PORTEKİZ MUHTEMEL İLK 11

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota