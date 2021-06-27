EURO 2020’de büyük sürpriz! Çekya, Hollanda’yı evine yolladı: 0-2

EURO 2020’nin gizli favorilerinden Hollanda, Son 16 turunda Çekya’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Çekya’ya karşı maç boyunca istediği oyunu sergileyemeyen Hollanda, 55. dakikada Matthijs De Ligt’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında 68. dakikada Tomas Holes’in golüyle 1-0 öne geçen Çekya, 80’de Patrik Schick ile fişi çekince sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Grup aşamasının en fazla gol atan ekibi olan Hollanda ise, Çekya karşısında maçı isabetli şutu olmadan tamamladı. Bu sonuçla EURO 2020’de çeyrek final biletini alan Çekya, 3 Temmuz’da oynanacak maçta Danimarka ile eşleşti.

İLK YARI TATSIZ, İKİNCİ YARI AKSİYONLU

İlk yarıda iki takım da aradığı golü bulamazken oynanan futbol da seyircileri izleyenleri heyecanlandırmadı. Hollanda baskın bir oyun oynamasına rağmen net gol fırsatı yaratamazken, Çekya zaman zaman tehlike yarattığı rakip kalede gol şansı bulamadı ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ancak ikinci yarının başında Hollanda golle burun buruna geldi. Dakikalar 52’yi gösterirken Memphis Depay’ın pasıyla topla buluşan Donyell Malen, ceza sahası içine girdi. Kaleci Tomas Vaclik’le karşı karşıya kalan Malen, Çekya file bekçisini çalımlamak istedi ancak başaramayınca yüzde yüzlük gol pozisyonundan eli boş döndü.

DE LIGT KIRMIZI KART

Kaçan net golün ardından Hollanda savunmacısı Matthijs De Ligt’in kırmızı kart görmesi işleri zorlaştırdı. Mücadelenin 55. dakikasında Matthijs De Ligt, ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında topa eliyle yaptığı müdahale nedeniyle hakem Sergey Karasev tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Karasev, sarı kartı iptal ederek Matthijs De Ligt’ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

ÇEKYA FIRSATI KAÇIRMADI

Hollanda’nın 10 kişi kalmasıyla daha fazla hücuma çıkan Çekya, 68. dakikada üstünlük golünü buldu. Golden 3 dakika önce Vladimir Coufal’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Pavel Kaderabek seken topu önünde buldu. Müsait pozisyondaki şutunu Denzel Dumfries son anda engelleyerek gole engel oldu. Ancak bu pozisyondan dakikalar sonra Çekya’nın kullandığı kornerde Tomas Kalas kafayla arka direğe çevirdi. Takım arkadaşı Tomas Holes de kafayla topu kaleye gönderdi ve savunmanın çabasına rağmen top ağlarla buluşunca Çekya 1-0 öne geçen taraf oldu.

SCHICK FİŞİ ÇEKTİ

Kırmızı kart ve golün ardından oyun disiplininden kopan Hollanda, 80. dakikada gelen ikinci golle yıkıldı. Savunmadan çıkarken kaybedilen topu Antonin Barak kaptı. Ceza sahası içine girer girmez pasını verdi ve Patrik Schick bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Maarten Stekelenburg’u mağlup ederek Çekya’yı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çekya sahadan bu skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.