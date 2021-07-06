EURO 2020’de ilk finalist belli oluyor! Wembley’de dev kapışma…

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları bugün dev bir karşılaşmayla start alıyor. İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 60 bin dolayında seyircinin izlemesi beklenen maç öncesi Roberto Mancini'nin takımı, son 32 maçta yenilmedi. Etkili futboluyla turnuvanın favorisi haline gelen Gök Mavillier, 1968'deki turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

2012’DEKİ FİNALDE İSPANYA KAZANDI

Luis Enrique yönetimindeki İspanya ise 1964, 2008 ve 2012 yıllarında toplam 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanarak turnuvanın en başarılı takımı konumunda. İki takım, 2012 yılındaki finalde de karşılaşmış, sevinen taraf İspanya olmuştu.

İTALYA 4. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012’deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı. Şampiyonanın en başarılı takımları arasında yer alan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012’de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

İNGİLTERE’NİN RAKİBİ DANİMARKA

Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka yarınTSİ 22.00’de karşılaşacak. Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968’de üçüncü olarak ve 1996’da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka’yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak. Şampiyonada 1992 finalinde Almanya’yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak. Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.