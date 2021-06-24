EURO 2020’de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa gruplarını lider tamamlayarak bir üst tura yükselen takımlar olurken; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi, Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 bileti alan ülkeler oldu.

26 Haziran’da başlayacak son 16 turu eşleşmeleri ve maç takvimi de şu şekilde oluştu;

EURO 2020 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

26 Haziran 2021/19.00: Galler – Danimarka (Johan Cruyff Arena, Amsterdam)

26 Haziran 2021/22.00: İtalya – Avusturya ( Wembley Stadyumu, Londra)

27 Haziran 2021/19.00: Hollanda – Çekya (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)

27 Haziran 2021/22.00: Belçika – Portekiz (Olimpiyat Stadyumu, Sevilla)

28 Haziran 2021/19.00: Hırvatistan – İspanya (Parken Stadyumu, Kopenhag)

28 Haziran 2021/22.00: Fransa – İsviçre (Ulusal Arena, Bükreş)

29 Haziran 2021/19.00: İngiltere – Almanya (Wembley Stadyumu, Londra)

29 Haziran 2021/22.00: İsveç – Ukrayna (Hampden Park, Glasgow)

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