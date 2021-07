EURO 2020’de viral olan İsviçreli taraftara teklif yağıyor! Şöhretin kaymağı…

EURO 2020’nin sembol isimlerinden biri haline gelen İsviçreli taraftar, Fransa maçındaki görüntülerinin sosyal medyada viral olmasıyla fenomen hale geldi.

Son 16 turunda Fransa’yı penaltılarla eleyen İsviçre çeyrek finale yükselirken, Luca Loutenbach isimli bir taraftarın tribündeki görüntüleri spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İsviçre’nin geride olduğu sırada gözyaşları içinde büyük üzüntü yaşarken görüntülenen Loutenbach, maçın bitimine 9 dakika kala skorun 3-1’den 3-3’e gelmesinin ardından çılgınlar gibi sevinirken ve yarı çıplak görüntülendi.

Switzerland don't have Granit Xhaka for their clash with Spain, but they have Luca Loutenbach, their most famous fan. Swiss Air have paid for his business class flights to Russia, with Red Bull and the Swiss Tourist Office also getting in touch with him. pic.twitter.com/JzwfJhX84W

İsviçreli taraftarın bu duygu değişimi sosyal medyada günün konusu olurken, viral şöhret sayesinde çeyrek final maçına Swiss Air tarafından Rusya’ya ‘business class’ olarak ücretsiz yolculuk yapma teklifi aldı.

Marca’nın haberine göre, Red Bull’un iletişime geçtiği taraftarla iş anlaşması yapmak istediği ve İsviçre hükümetinin de Covid-19 aşı kampanyası için Loutenbach’la görüşme halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İsviçre Turizm Ofisi de Loutenbach’a EURO 2020’den sonra tatil teklifi yolladı.

Cher Luca, si tu as besoin d'un peu de détente, alors tu as besoin de la Suisse. Contacte-nous et nous t'offrons volontiers un week-end bien-être en Suisse après le titre (de la Nati?) à l' #EURO2020 #FRASUI #IneedSwitzerland #nodrama @Blick_fr https://t.co/dz3TJ4DpXc

Bir anda şöhret olan İsviçreli taraftar Loutenbach, Blizzard’a yaptığı açıklamada, “Gol sırasında formamı çıkarmaya çalıştım ama gözlüğüm engelledi. Bu yüzden birkaç saniye sonra çıkardım ve sonrasında gol beni çok rahatlattı. Tepkim aslında ilk yarıda gerçekten günümüzde olduğumuza inanmaya başladığım içindi. Ve o andan itibaren her şeyi kaybediyormuşuz gibi hissettim. Tarih yazmak için büyük bir şansı kaçıracağımıza inandım. Ve sonra geri dönüşümüz o kadar sürpriz oldu ki, şimdiye kadar yaşadığım en iyi andı” ifadelerini kullandı.

“For me, being a fan is all about emotion. When you love your team, love your badge, it means everything.”

Swiss superfan @Lucalo92 tells the story behind the iconic viral images of him that spoke to fans everywhere @Euro2020 #SUI pic.twitter.com/e5yXqLMoDh

