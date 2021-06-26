EURO 2020’deki kritik maç Cüneyt Çakır’ın

EURO 2020 Son 16 Turu’nda 28 Haziran Pazartesi günü oynanacak Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Kazanan takımın çeyrek finalde Fransa-İsviçre galibiyle oynayacağı mücadele Danimarka’nın Parken Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Çakır, EURO 2020’de Macaristan-Portekiz ve Ukrayna-Avusturya karşılaşmalarında da görev aldı.

Cüneyt Çakır’ın bu maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg olacak. Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak.