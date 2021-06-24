EURO 2020’nin yarı final ve final maçları için müjde! Wembley’de 60 bin kişi…

EURO 2020'nin yarı final ve final maçına ev sahipliği yapacak Londra'daki Wembley Stadı için UEFA'dan müjdeli haber geldi. UEFA, İngiliz hükümetiyle yaptığı görüşmelerde taraftar kapasitesinin arttırılması için izin alındığını duyurdu. Buna göre Covid-19 protokolleri nedeniyle grup maçlarında %25 (21.500) kapasiteye izin verilen Wembley Stadı, son 16 turundan itibaren %50 oranında taraftar alabilecek. Yarı final ve final maçları için ise bu oran %75'e çıkarılacak. Bu sayede EURO 2020'nin son 3 maçı en az 60 bin taraftarın önünde oynanacak.

Tribüne girecek taraftarların negatif Covid-19 testi ve maç öncesindeki 14 gün içinde çift aşı yaptırma belgesi sunması gerekiyor.

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MODRIC TARİHE GEÇTİ

D GRUBU'NUN son maçında İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek gol fazlasıyla üst tur biletini kapan Hırvatistan'da kaptan Luka Modric adını ülke tarihine yazdırdı. EURO 2008'deki Avusturya maçında attığı golle, Hırvatistan'ın Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçiren (22 yaş 273 gün) Modric, EURO 2020'de İskoçya filelerini sarsarak en yaşlı isim de oldu (35 yaş 286 gün).