EURO 2021 için ‘tek ülke’ iddiası: İngiltere

Corona virüsü salgını yüzünden 11 Haziran 2021’e ertelenen EURO 2021’nin geleceği hakkındaki belirsizlikler sürerken, yeni bir iddia daha gündeme oturdu.

12 ülkede (İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan) düzenlenmesi planlanan turnuvanın tek ülkede oynanmasının daha güvenli olacağını düşünen UEFA’nın, en uygun ülke olarak İngiltere’yi seçtiği öne sürüldü.

Mutasyonlu virüsün görüldüğü İngiltere’de maçların oynatılması kararının nasıl karşılanacağı belirsizliğini korurken, UEFA’dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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BeIN Sports’un İtalyan muhabiri Tancredi Palmieri’nin iddiasına göre; UEFA Nisan ayının ortalarında kesin kararını verecek ve konuyla ilgili olarak duyuru yapacak. Geçtiğimiz günlerde Daily Mail’de yer alan haberde, turnuvanın İngiltere, Rusya, Portekiz ve Almanya’da düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmişti.

Times’ın haberinde ise, grup maçlarında ülkelerdeki yerel seyircilerin maçlarda tribünde olacağı ve salgının durumuyla aşılama etkinliğine bakarak taraftar alımının başlanacağı belirtilmişti.

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“Oynanmama ihtimali yok”

Öte yandan UEFA Sağlık Danışmanı Doktor Daniel Koch, son olarak yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamaları nedeniyle turnuvada aksaklık olmayacağını söyledi.

Koch, “EURO 2020’nin oynanmaması ihtimali yok. Gerçekçi ve en iyi durum senaryomuz var. Nisan sonuna kadar tedbirlerin esneyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, 12 farklı şehrin ev sahibi olacağı formattan vazgeçmeyeceklerini duyurmuştu.

Türkiye’nin rakipleri

11 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenecek olan turnuvada, Türkiye’nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor.