EuroLeague’den Ergin Ataman’a ceza

EuroLeague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a ceza verdi. EuroLeague’den yapılan açıklamada, Bayern Münih maçının sonunda “hakemlere yönelik hareketleri” nedeniyle Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a 1 maç men cezası verildiğini açıklandı.

Ataman, 25 Mart Perşembe günü 20:30’da Panathinaikos ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

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MARCA ‘ÇİFTE SOYGUN’ DİYEREK MANŞETLERE TAŞIMIŞTI

Anadolu Efes’in, THY EuroLeague’de Bayern Münih’e kaybettiği mücadele sonrası son saniyedeki hakem kararıyla ilgili İspanyol spor gazetesi Marca’da da geniş yer bulmuştu. Maçın son pozisyonunda Shane Larkin, topla içeri penetre ettikten sonra Paul Zipser ve James Gist’in müdahaleleri sonucu potaya ulaşamadı ve Bayern Münih, mücadeleyi 80-79 kazandı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, hakemlerin faul düdüğünü çalmaması sonrası tepki göstermişti. Marca gazetesi yaşananları “Efes'e çifte soygun” başlığı ile vermiş ve maçın son topunda Shane Larkin'in eline vuran Paul Zipser'in faulünün görülmemesinin Anadolu Efes için, bir tokat olduğu vurgulamıştı.