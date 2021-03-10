Everton’ın yıldızı Robin Olsen evinde palalı soyguna uğradı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen İsveçli kaleci Robin Olsen, ailesinin de yanında olduğu sırada evinde palalı kişilerin soygununa uğradı.

Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi yaşandı. Daily Mail’de yer alan habere göre, eşi, 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte Manchester’ın Altrincham semtindeki evinde dinlenen Olsen, içeriye pala ve bıçak taşıyan maskeli kişilerin girmesi ile dehşet yaşadı. Olsen’i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.

Hırsızlar evdeyken ailesine zarar gelmemesi için büyük çaba sarf eden Olsen’in, olay anında evde stresli bir şekilde dolaştığı aktarıldı. Korku içinde geçen dakikalar sonrasında Olsen ve ailesi kısa süreli şok yaşadı. Polis, hırsızları bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası Olsen, yeni ev arayışlarına başladı.

HOCASI DA SOYULMUŞTU

Everton Kulübü, konu ile ilgili açıklama yapmazken, Mirror’a konuşan Manchester Polis Departmanı olayı doğruladı. Olsen’in yaşadığı dehşet dolu anlar sonrası Altrincham’da yaşayan birçok yıldız futbolcu, güvenliklerinden endişe ettikleri gerekçesiyle polise başvurdu.

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de 12 Şubat 2021 tarihinde soyguna uğramıştı. İtalyan çalıştırıcının Crosby’deki evine giren hırsızlar, mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Olay esnasında Ancelotti’nin kızının evde olduğu ve hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.