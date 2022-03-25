Evin oğlu kapıya kondu!

Başkan Koç tarafından Ocak 2021’de “Evin oğlu” denilerek karşılanan, transferi dünyada ses getiren Mesut; Konya maçının devre arasında oyundan alınmasına kızınca İsmail Kartal’a hakaret etti ve ipler koptu.

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Türk futbolunun gündemi, Fenerbahçe'den gelen haberle altüst oldu. Sarı-lacivertlilere Arsenal'dan Ocak 2021'de gelen, Başkan Ali Koç'un “Evin oğlu” diyerek imza attırdığı dünya yıldızı Mesut Özil ile bir başka Premier Lig ekibi Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı. Takıma katkıları çok sınırlı olan bu iki oyuncu ile iplerin son Konya maçında koptuğu, İsmail Kartal'ın raporunu değerlendiren Başkan Ali Koç ve yönetimin de kadro dışı kararına imza attığı öğrenildi.

KARTAL’I YARDIMCISI UYARDI!

Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki Mesut; daha önce “İlk 11'de oynamak istiyorum. Benim fiziksel tempom böyle artar” dediği Kartal'dan “Bunun için yetersizsin” yanıtını aldı. Konya maçının ilk yarısının sonunda da oyundan alınmasına sinirlenen gurbetçi oyuncu, kramponlarını yere fırlattı ve Kartal'a Almanca hakaret etti. Kartal'ın yardımcısı bu durumu başarılı hocaya iletti. Ozan Tufan'ın da forma adaletinden yakınarak Kartal ile tartıştığı belirtildi.

ALTYAPIDA ANTRENMAN

Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan, A takım ile antrenmanlara çıkmayacak. Bu ikilinin yanı sıra Jose Sosa'nın da kalan maçlarda forma giymesi beklenmiyor.