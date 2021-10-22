Eyüpspor Adanaspor’u son nefeste geçti
Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u maçın son anlarında bulduğu golle mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Eyüpspor’un golünü 88. dakikada Stancu kaydetti.
Eyüpspor bu galibiyetle puanını 20’ye yükseltirken, Adanaspor 9 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 10′ Sol kanatta topla birlikte hareketlenen ve önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına giren Celil'in yerden içeriye verdiği pasta Ahmethan'ın altıpas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.
- 48′ Stancu'nun ceza sahası içinden yay gerisine aktardığı pasta Gökcan'ın bekletmeden çektiği sert şut kaleci Karacic'den oyun alanına döndü.
- GOL! 88′ Mikail'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Pa Dibba'nın gelişine vuruşuna Stancu, kale ağzı sağ çaprazında dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can Alp
Eyüpspor: Çağlar, Uğur (Mikail dk. 73), Mezague, Kemal, Bülent, Bekir (Enes dk. 15), Timur, Cenk Ahmet (Mete dk. 81), Gökcan (Tahadk. 73), Pa Dibba, Stancu
Yedekler: Emrullah, Yalçın, Kozulj, Enes Ersoy, Caner, Erencan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren, Roche (Tetteh dk. 90), Celil, Bruns (Bennasser dk. 74), Ahmethan (Cem dk. 46), Uğurcan (Harun dk. 90), İsmail, Fıratcan (Samed Ali dk. 59), Ozegovic
Yedekler: Enes Soylu, Ömer, Orkan, Muhammed, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Stancu (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor), Timur, Enes, Cenk Ahmet, Çağlar (Eyüpspor)