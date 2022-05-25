Eyüpspor Bandırmaspor’u yendi avantajı eline geçirdi
Sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final maçı için avantaj elde etti.
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Eyüpspor, konuk ettiği RH Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın tek golünü Taşkın İlter kaydetti. Mulumba, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Mayıs 2022 tarihinde Bandırma’da oynanacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
33′ Savunma arkasına sarkan Osmajic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.
48′ Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın'ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
49′ Ahmed Ildız’ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL! 49′ Ahmed Ildız'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
74′ Sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur'un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.
78′ Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
84′ Mulumba, Oğulcan Çağlayan'a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
89′ Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague'yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar'da kaldı.