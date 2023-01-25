Eyüpspor, Del Valle’yi kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Ümraniyespor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 32 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusu Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle’ye ‘hoş geldin’ diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz” denildi.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Yonathan Del Valle!
Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı.
Del Valle’ye ‘hoş geldin’ diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/VXsc99Cba2
— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 25, 2023