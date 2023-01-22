Eyüpspor evinde Samsunspor’a farklı yenildi
Deplasmanda Eyüpspor'a konuk olan Samsunspor, lig lideri karşısında aldığı farkla galibiyetle puan farkını üçe düşürdü.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda lig lideri Eyüpspor’u 4-1 yendi.
Samsunspor’a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Zeki Yavru, Douglas Tanque, Gaetan Laura ve Ahmet Sağat kaydetti. Eyüpspor’un tek golü Sinan Kurt’tan geldi.
Bu galibiyetle puanını 38’e yükselten Samsunspor, 41 puanda kalan lider Eyüpspor ile puan farkını üçe indirdi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Gürcan Hasova, Abdülhamit Söyler, Serhat Sağır
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Melih Kabasakal, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Umut Bulut), Halil Akbunar, Sinan Kurt (Dk. 64 Thill), Ezeh (Dk. 87 Berkan Emir), Mustafa Pektemek (Dk. 64 İbrahim Yılmaz)
Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 79 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+5 Polat Yaldır), Soner Gönül, Laura (Dk. 90+5 Tomane), Fofana (Dk. 71 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 79 Ahmet Sağat)
Goller: Dk. 14 Zeki Yavru (Penaltıdan), Dk. 65 Tanque, Dk. 86 Laura, Dk. 90+1 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Sinan Kurt (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Uğur Demirok, Dk. 16 Harun Tekin, Dk. 50 İbrahim Akdağ, Dk. 67 Melih Kabasakal (Eyüpspor)