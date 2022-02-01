Eyüpspor, Galatasaray’dan Sekidika’yı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Galatasaray’dan Sekidika’yı kiraladı.

Eyüpspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.”

Sekidika sezonun ilk devresinde Belçika ekibi Leuven’de kiralık olarak oynamıştı.