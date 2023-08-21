Eyüpspor Kocaelispor’u mağlup etti
Sahasında Kocaelispor'u konuk eden Eyüpspor, mücadeleden galip ayrılarak ikide iki yaptı. İkinci maçından da puansız ayrılan Kocaelispor, Yusuf Emre Gültekin'in gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.
Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Kocaelispor’da Yusuf Emre Gültekin, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle ikide iki yapan Eyüpspor, puanını 6’ya yükseltti. Kocaelispor ise ligdeki ikinci maçından da puansız ayrıldı.
- STAT: Eyüp
- HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Buğra Can Semercioğlu
- EYÜPSPOR: Berke Özer, Murat Uçar (Dk. 90+2 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Sinan Kurt (Dk. 60 Bruno), Taşkın İlter, Regattin, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Ömer Bayram), Ampem (Dk. 60 Metehan Baltacı), Ahmed Kutucu (Dk. 69 Babel)
- KOCAELİSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 69 Onur Atasayar), Atila Turan, Fofana, Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Amaral (Dk. 79 Cem Ekinci), Barış Alıcı (Dk. 46 Tanque), Atabey Çiçek (Dk. 66 Kouakou)
- KIRMIZI KART: Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor)
- GOLLER: Dk. 45 Ahmed Kutucu, Dk. 87 Caner Erkin (Eyüpspor)
- SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Tanque (Kocaelispor) (DHA)