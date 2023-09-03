Eyüpspor liderliğini sürdürdü
Süper Lig yarışında kadrosuyla büyük favori görülen Eyüpspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerek ligde yoluna kayıpsız devam eden tek takım oldu.
Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Bu sonucun ardından 4’te 4 yapan Eyüpspor 12 puanla liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 3 puanla 13. sırada kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 89 Ömer Bayram), Taşkın İlter (Dk. 56 Fredy), Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 68 Seslar), Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek (Dk. 56 Bruno)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Dk. 81 Ahmet Lütfü Kara), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Furkan Kütük (Dk. 46 Mehmet Keskin), Savicevic (Dk. 90+1 Ali Akçay), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 77 Mustafa Keskin), Şahin Dik, Çekdar Orhan (Dk. 77 Enishan Ceylan), Mert Han Kurt
Goller: Dk. 42 Regattin (Penaltıdan), Dk. 67 Caner Erkin, Dk. 82 Fredy (Eyüpspor), Dk. 62 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Taşkın İlter, Dk. 69 Metehan Baltacı (Eyüpspor)