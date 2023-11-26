Eyüpspor Manisa FK’yi ikinci yarıda geçti
Lider Eyüpspor, sahasında konuk ettiği ve ilk yarısını yenik tamamladığı karşılaşmada Manisa Fk'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Manisa FK, Gakpa'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Manisa FK’yi 2-1 yendi.
Manisa FK, 42. dakikada Lima’nın kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamlarken, Eyüpspor 56. dakikada Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu’nun golleriyle galibiyete uzandı. Manisa FK’de 88. dakikada Gakpa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Eyüpspor, puanını 33’e yükseltirken Manisa FK 14 puanda kaldı.
- Stat: Eyüp
- Hakemler: Ali Yılmaz, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi
- Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 89 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 90+10 Mustafa Pektemek), Ahmed Kutucu, Fredy (Dk. 90+10 Uğur Demirok), Melih Kabasakal (Dk. 75 Recep Niyaz), Bruno (Dk. 75 Mete Kaan Demir)
- Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Domgjoni, Oğuzhan Berber (Dk. 87 Furkan Mehmet Doğan), Kerim Frei (Dk. 87 Muhammed Enes Kiprit), Tugay Kaçar (Dk. 54 Oğuz Gürbulak), Burak Altıparmak, Diallo, Topalli (Dk. 64 Gakpa), Lima
- Goller: Dk. 42 Lima (Manisa FK), Dk. 56 Bruno, Dk. 63 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)
- Kırmızı kart: Dk. 88 Gakpa (Manisa FK)
- Sarı kartlar: Dk. 77 Ampem, Dk. 90+1 Caner Erkin, 90+5 Recep Niyaz (Eyüpspor), Dk. 45+2 Tugay Kaçar, Dk. 82 Oğuz Gürbulak, Dk. 82 Kerim Frei, Dk. 90+3 Domgjoni, Dk. 90+6 Burak Altıparmak, Dk. 90+8 Muhammed Alperen Uysal, 90+8 Muhammed Kiprit, 90+9 Lima (Manisa FK)