Eyüpspor Sekidika ile yollarını ayırdı
Eyüpspor, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor’da Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jesse Sekidika’ya Eyüpspor’a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi.
Eyüpspor’a Galatasaray’dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig’de Ümraniyespor’da geçirdi.
Eyüpspor’da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı. (AA)