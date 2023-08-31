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Eyüpspor Sekidika ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Eyüpspor Sekidika ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor’da Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jesse Sekidika’ya Eyüpspor’a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi.

Eyüpspor’a Galatasaray’dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig’de Ümraniyespor’da geçirdi.

Eyüpspor’da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı. (AA)

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