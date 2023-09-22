Eyüpspor Ümraniyespor’u yenerek yoluna kayıpsız devam etti
Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Ümraniyespor ise 6. maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 yendi.
Eyüpspor’u galibiyete taşıyan golleri 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçını da kazanan Eyüpspor, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ümraniyespor ise 2 puanda son sırada kaldı.
- Stat: Eyüp
- Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Şenol Bektaş, Kadir Beyaz
- Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı (Dk. 46 Recep Niyaz), Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 81 Bekir Yılmaz), Fredy (Dk. 68 Seslar), Robin Yalçın, Regattin (Dk. 81 Ampem), Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 89 Mustafa Pektemek)
- Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman (Dk. 55 Abdulsamed Damlu), Popov, Berk Taşkın, Glumac, Emre Kaplan, Cofie (Dk. 64 Emre Demir), Diniyev (Dk. 80 Muhammed Mert), Onur Ayık (Dk. 46 Melih Okutan), Serkan Göksu, Klonaridis (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Saponjic
- Goller: Dk. 60 Caner Erkin, 90+4 Ahmed Kutucu (Eyüpspor) (AA)