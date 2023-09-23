Eyüpspor’da Caner Erkin fırtınası! Muhteşem bir gole imza attı…

Eyüpspor'un Ümraniyespor'u mağlup ettiği maçta muhteşem bir gole imza atan Caner Erkin gündeme oturdu. Sol bek krizi yaşayan Milli Takım için tartışmalar yeniden alevlendi.

Sozcu.com.tr

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Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor’un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon toplamda 4 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Erkin’in bu başarılı futbolu, Milli Takım’ı gündeme getirdi.

Eyüpspor’un deneyimli oyuncusu Caner Erkin, son maçta attığı muhteşem golle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezonun 6. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Eyüpspor, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puan daha aldı. Maçın 60. dakikasında Caner Erkin’in golü, kullandığı köşe vuruşunu arkadaşı Fredy’den aldığı paslaşmayla başladı.

Topu ceza sahası sağ köşesine çeken deneyimli futbolcu, kendine uygun bir açı yakalayarak sol ayağının içiyle topu sert bir plaseyle uzak direğe gönderdi. Bu çarpıcı vuruş, sahadaki rakip oyuncuların bile hayranlıkla izlediği bir anı yarattı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

6 MAÇIN TAMAMINDA KATKI VERDİ

Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta istikrarlı bir performans sergiledi. Bu maçların tamamında ya gol ya da asistle takımına katkı sağladı ve toplamda 4 gol atıp 3 asist yaparak büyük bir performans sergiledi.

Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyerine başladığı Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig bileti alamayan bir ekip olarak dikkat çekiyor. Eflatun-sarılılar, yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaparak Trendyol 1. Lig’de üst üste 6 galibiyetle zirveye oturdu.

Eyüpspor, bu sezon oynadığı ilk 6 maçı kazanarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu süreçte 16 gol atarak rakip fileleri sarsarken, sadece 2 gol yedi. 18 puanla ligin tepesinde yer alan Eyüpspor’da Caner Erkin’in performansı ise yeni bir milli takım tartışmasını gündeme getirdi. Tecrübeli futbolcu, istatistikleriyle Milli Takım teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Milli formayı tekrar giyme şansı yakalayacak mı, merak konusu.

EN SON 2 YIL ÖNCE OYNADI

Caner Erkin’in gösterdiği dikkat çekici performans, A Milli Takım’ın EURO 2024 Elemeleri’nde sol bek pozisyonunda yaşadığı sıkıntılara dair yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. 34 yaşındaki Caner Erkin’in milli takım için ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performans Milli Takım için yeni bir sol bek alternatifi yarattı.

Ceza sahası dışından muhteşem gol! Caner Erkin fırtınası, dinmek bilmiyor! #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/20kN8n8y84 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 22, 2023

A Milli Takım formasını daha önce 63 resmi müsabakada giyen Caner Erkin, bu maçlarda 2 gol atıp 11 asist yaptı. Deneyimli futbolcu son olarak geçen yıl oynanan İtalya hazırlık maçında kadroya dahil edilmiş, ancak sahaya çıkamamıştı. Erkin son olarak, 2021 Kasım ayında Dünya Kupası elemeleri G Grubu’nda Karadağ’ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta ilk 11’de yer almıştı.